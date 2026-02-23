全日本プロレスは23日、大田区総合体育館で「エキサイトシリーズ2026」が行われた。メインは3冠ヘビー級王者の宮原健斗と挑戦者の斉藤ジュンが激突。27分32秒、シャットダウンスープレックスホールドで宮原が斉藤を破り、5度目の防衛に成功した。試合はジュンが宮原をいきなり場外戦へ。鉄柵、鉄柱攻撃。宮原も鉄柵に頭突、ジュンのタオルをファンから奪うと八つ当たりからの頭突を見舞った。10分すぎ、ジュンがビッグブーツ