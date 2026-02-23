手に汗握るラリーを支えるリベロと、音で想いを繋ぐバンド。異なるフィールドで第一線を走るNECレッドロケッツ川崎の大工園彩夏選手と今年16周年を迎えるガールズバンドSILENT SIRENが、「繋ぐ」「託す」「支え合う」という共通の哲学を語り合った。 それぞれ個の役割を全うするからこそ生まれるチームの強さ、仲間とファンの存在、そして、女性として自分らしく働くこと──ジャンルを越えて共鳴す