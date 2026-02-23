「日本の渚・百選」に選ばれている熊本県宇土市の御輿来（おこしき）海岸。 ＜熊本の絶景＞御輿来海岸に沈む夕日 今日23日は、引き潮と日没が重なる、年に数回しかない「絶景日」と言われています。 「日の入り」は午後6時10分 夕日が沈む直前の映像も合わせてお楽しみください。 干潟を見渡せる展望所は、水平線に日が沈む瞬間をおさめようと全国からカメラマンが集まることでも有名です。 日本一激しいといわれる有明海の