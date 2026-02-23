◇壮行試合侍ジャパン0―4ソフトバンク（2026年2月23日サンマリン宮崎）ソフトバンクとの壮行試合に「5番・左翼」でスタメン出場した日本代表の森下翔太外野手（25）が、2試合連続安打をマークした。4点ビハインドで迎えた9回2死一塁の4打席目。カウント1―2から、岩井のフォークを左翼線へ運ぶ二塁打を放った。「自分の中で1打席1打席、（構えを）変えていた。結果的にうまく拾ったような形でしたけど、（安打が）出た