上空に暖かい空気が流れ込んだ影響で、和歌山県新宮市では２３日の最高気温が２５・２度を観測し、６月中旬並みの暑さとなった。気象庁によると、２月に最高気温が２５度以上の夏日となったのは観測史上初めて。近畿地方ではこの日、多くの地域で４月上旬から中旬並みの気温となった。大阪管区気象台によると、この日は奈良県では上北山村で２２・７度、十津川村で２２・１度を観測し、２月では史上最高となった。大阪市では１