22日にエレベーターの閉じ込めトラブルがあった東京スカイツリーですが、23日に引き続き、24日も臨時休業すると発表されました。楽しみにしていた観光客の皆さんには困惑が広がっているようです。3連休最終日の23日、観光客でにぎわうはずの東京スカイツリーは臨時休業となっていました。23日、東京スカイツリーを訪れた人からは「登りたかったけど、登れないのはヤダ」「残念だね」などの声が聞かれました。トラブルが起きたのは2