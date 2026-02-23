◇プロ野球・オープン戦 巨人3-0楽天(23日、沖縄・那覇)楽天のドラフト1位ルーキー・藤原聡大投手と、ドラフト2位ルーキー・伊藤樹投手がオープン戦に初登板。登板後にはインタビューに応じました。先発のマウンドにあがり2回無失点に抑えた藤原投手は、前回の練習試合での登板を振り返りながら「前回落ち着いたピッチングができなかったので、今日はしっかり落ち着いて、力まないということをテーマにマウンドに上がりました」と