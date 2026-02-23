photo: 長谷川賢人 ちょうどよい、ってこういうことさ。カメラの持ち運びにも、フォトウォークにも便利なカメラストラップ。メーカー標準のものがおまけ的に付いていることもありますが、最近はファッションアイテムの一つとしても色んな商品が出ています。実は「こだわり」を表せるポイントでもありますよね。でも、「使えれば十分」という考えもアリだし、周辺機器までお金をかけたくない