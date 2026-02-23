アイドルが投票を呼び掛けです。「選挙に行きましょうね！」23日に金沢駅前で石川県知事選への投票を呼びかけたのは、ご当地アイドルグループ「ほくりくアイドル部」。この取り組みは、若い世代にも選挙に関心を持ってもらおうと、石川県選挙管理委員会が企画したものです。22日までの知事選の期日前投票者数は3万4356人で、前回の同時期より約7000人多くなっています。石川県選挙管理委員会・松田 宏 書記長：「今後も投票