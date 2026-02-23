人間よりも平熱が高い猫さんは、コタツの中などの温かい場所が大好き。ところが、今回ご紹介する黒猫さんは、一風変わった場所でくつろいでいたようで…。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で41万以上表示を突破！投稿には「ポカポカの誘惑…」「暖かくて好きなのかもしれませんね」といったコメントが寄せられました。 【写真：くつろいでいた黒猫→『乗っている場所』を見ると…まさかの光景】 ぽかぽかには勝てにゃい…