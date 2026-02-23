ジャッキー・チェンが、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックで現地時間2月21日に行われたフィギュアスケートのエキシビションに来場し、映画『カンフー・パンダ』に扮した男子シングル金メダリスト、ミハイル・シャイドロフ選手と“夢の共演”を果たした。【写真】画面の中パンダだらけ！かわいすぎるオフショットマリニン選手らとの集合写真もフィギュアスケート競技のフィナーレを飾るエキシビションは、上位入賞者や特