◆オープン戦巨人３―０楽天（２３日・那覇）巨人のフォレスト・ウィットリー投手、スペンサー・ハワード投手、ブライアン・マタ投手の新外国人トリオがそろって加入後初登板を果たし、それぞれ１回無失点と好投した。先発・ウィットリーは先頭・佐藤を遊ゴロに抑えると中島を見逃し三振。続く浅村を１５４キロで中飛に封じた。最速は１６日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）にと同じく１５６キロを計測した。２番手・ハ