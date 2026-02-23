フィギュアスケート男子シングル銅メダル、団体銀メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）が２３日、日本へ帰国した。ミラノ・マルペンサ空港で取材に応じた。２２日には閉会式に参加。「本当に楽しかったですし、様々な演目を見られてうれしかった」と充実した時間を過ごした。その反面で「（五輪が）終わってしまったんだなと、悲しい気持ちもあった」と今大会を振り返った。１月下旬からイタリア入り。試合以外の時間でも同