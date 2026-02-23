理科や科学の楽しさを子どもたちに知ってもらおうと2月23日、高知県の高知高専の女子グループなどが高知市でイベントを開催しました。高知市のイオンモール高知で開かれた「高知高専TGKリケジョひろば」。高知高専の女子グループの団体「TGK」が子どもたちに理科や科学の楽しさを知ってもらおうと、2016年から開催しているものです。会場ではコンクリートに絵具をまぜ、飾りつけをして仕上げる文鎮や、色