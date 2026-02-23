800個以上の文旦で作られた文旦タワーや、分厚い文旦の皮の早むき大会。こちらの屋台で売られているのは文旦塩焼きそば！最後の仕上げに文旦を混ぜ込みます。2月22日、高知県の宿毛市総合運動公園で開かれたすくも文旦マルシェは、宿毛市特産のブンタンを知ってもらい地域を盛り上げようと宿毛市観光協会が開いたもので、2026年で6回目です。マルシェのなかでひときわ盛り上がりを見せていたのが、第3回ブンタンのへたフリス