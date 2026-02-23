2月21日、高知県宿毛市でおこなわれた親子レスリング教室。講師を務めたのは、パリオリンピックレスリング金メダリストの櫻井つぐみさんと、清岡幸大郎さんの2人です。この教室は、宿毛市レスリング協会がレスリングの楽しさを知ってもらおうと企画しました。参加した約50人の親子は柔軟やマット運動で体を動かしたあと、レスリングのタックルに挑戦。櫻井さんと清岡さんの実演でタックルのコツが伝授されました。■櫻井さんと清岡