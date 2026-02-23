◆オープン戦▽法大７―７ＥＮＥＯＳ＝９回引き分け（２３日・法大グラウンド）東京六大学リーグの法大が、社会人の名門・ＥＮＥＯＳを相手に１４安打７得点。２番・指名打者に入った井上和輝（１年＝駿台甲府）をはじめ、５番・土肥憲将捕手（３年＝鳴門）、８番・熊谷陸遊撃手（２年＝花巻東）がソロ本塁打を放ち「強打の法大」を印象づけた。昨秋のリーグ戦で打率３割６分４厘（リーグ８位）、１２打点（同２位）、４本塁打