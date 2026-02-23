◆オープン戦ヤクルト４―１広島（２３日・浦添）広島の新井貴浩監督が、「９番・捕手」として出場した二俣翔一内野手に「今日の一番の収穫じゃないかな」と高く評価した。２０年育成ドラフト１位で入団時は捕手。打力を買われて２２年から内野手に転向も、昨秋から捕手に再挑戦中。この日は、今春の対外試合で初めて先発マスクをかぶって捕手としてフル出場。指揮官は「完璧に捕手ができている」と、今後のさらなる成長に期待