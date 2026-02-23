柔道女子５２キロ級で２１年東京五輪金メダルの阿部詩（２５）＝パーク２４＝が２３日、都内で行われた日本財団ボランティアセンターの主催イベントに特別ゲストとして出席した。コロナ禍で１年延期となりながらも開催された東京２０２０大会から今年で５年となるが、大会ボランティアを務めた人たちとともに当時を振り返り、「東京五輪で兄と一緒に優勝できた。小さな頃からの最大の夢だった。私自身の人生が変わった。もう５年