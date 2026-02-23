「オープン戦、ヤクルト４−１広島」（２３日、ＡＮＡＢＡＬＬＰＡＲＫ浦添）広島の新井貴浩監督が先発転向後初の対外試合登板となった栗林良吏投手の投球を評価した。先発した右腕は２回３安打無失点。初回と二回はともに得点圏に走者を背負うも相手に得点は許さず、上々の先発での“プロデビュー戦”となった。最速は１４５キロ。アウト６つは全て内野ゴロだった。この投球に新井監督は「テンポも良かったし、ランナ