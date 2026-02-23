「第28回かきつばた記念」（Jpn3、ダート1500メートル、12頭立て）は天皇誕生日の23日、名古屋競馬7Rで行われ、1番人気のダノンフィーゴ（牡4＝友道、父イントゥミスチーフ）がジャスパーロブストの大逃げを4コーナー出口でとらえると、そのまま突き放して1着。重賞初制覇となった。2着に2番人気のウェイワードアクト、3着は4番人気のマテンロウコマンドが入り3連単＜10＞＜9＞＜11＞は1200円（1番人気）。▼川田将雅無事に