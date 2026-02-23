きのう夜、埼玉県朝霞市で横断歩道を渡っていた81歳の女性が軽ワゴン車にはねられ死亡し、警察はひき逃げなどの疑いで軽ワゴン車を運転していた31歳の女を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、越谷市の配送業・大里明日香容疑者（31）です。大里容疑者は、きのう午後9時20分ごろ、朝霞市根岸台の交差点で横断歩道を渡っていた船本幸子さん（81）を軽ワゴン車ではね、死亡させたうえ、そのまま走り去った疑いがもた