全日本プロレスは23日、大田区総合体育館で「エキサイトシリーズ2026」が行われた。サブは世界タッグ選手権で王者組のタロース、綾部蓮組は挑戦者組の鈴木秀樹、諏訪魔組が挑戦。王者組が16分8秒、綾部がデスルーレット（旋回式ファルコンアロー）からの片エビ固めで鈴木を下し、2度目の防衛に成功した。試合は鈴木と綾部が先発。グラウンドからヘッドロック。張り手でやり返し、エルボーで諏訪魔とタロースへ肉弾戦から鈴木