「全日本選抜競輪・Ｇ１」（２３日、熊本）脇本雄太（３６）＝福井・９４期・ＳＳ＝が最終２角から寺崎浩平（福井）を番手まくり敢行。古性優作（大阪）の追い込みを許さず近畿ワンツー決着。Ｇ１優勝は１１回目。全日本選抜競輪は昨年の豊橋に続いて連覇達成。２着は古性。３着には山口拳矢（岐阜）が入った。近畿ラインが鉄の結束力を披露。脇本が最終２角からこん身の番手まくりを決めて、１着。昨年の豊橋に続いて全日本