山時聡真（20）が23日、東京・新宿バルト9で行われた、菅野美穂（48）とのダブル主演映画「90メートル」（中川駿監督、3月27日公開）完成披露上映会に登壇。オーディションが、実の母との生電話を、中川駿監督（38）に10分くらい聞かれる異様なものだったと明かし「恥ずかしさがあった」と照れ笑いを浮かべた。「90メートル」は、母親を看病した経験を持つ中川監督が、自らと母を重ね合わせてキャラクターを作り上げ、オリジナルで