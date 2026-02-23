祝日の23日、県内は各地でさまざまなイベントが行われました。秋田市では0歳から参加可能な打楽器のコンサートが開かれ、家族で音楽を楽しみました。秋田市のあきた芸術劇場ミルハスで行われたファミリーコンサート。コンサートに出かけるのは難しい小さな子どもたちにも音楽に親しんでもらおうと県内で活動する打楽器の演奏グループ、「パーカッションレイルズ」が開きました。コンサー