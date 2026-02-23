プレミアリーグ第27節トッテナム対アーセナルの一戦が行われた。スパーズはイゴール・トゥドール体制の初陣ということもあり、気合十分。32分に失点を喫したが、気迫を感じられるプレッシングで相手のミスを誘い、ランダル・コロ・ムアニが得点を挙げて1-1で試合を折り返す。しかし、後半は完全にアーセナルのゲームに。スパーズはガス欠したのか勢いは失われ、エベレチ・エゼ、ヴィクトル・ギェケレシュが得点を挙げて、1-4でアウ