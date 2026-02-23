スターリングが約9ヶ月ぶりに公式戦のピッチへ復帰を果たした。チェルシーがエンツォ・マレスカ体制に変わった2024年夏より構想外になったスターリングは昨シーズンこそアーセナルへレンタル移籍し、出場していたが、今シーズン復帰して以降はベンチに入ることもなく、トップチームでの練習にも参加できない状況が続いていた。そんななか、今冬チェルシーと契約を解除して退団した同選手は日本代表FW上田綺世とDF渡辺剛が所属する