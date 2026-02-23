プレミアリーグのリヴァプールがDFの獲得を検討している。『Mirror』によると、ターゲットはセリエAのローマに所属するトルコ代表のゼキ・チェリク。2022年にリーグ1のリールからローマに移籍しており、今季が在籍4年目。ローマでは3バックの一角と右WBで起用されることが多く、公式戦32試合に出場して1ゴール4アシストを記録している。ローマとの契約は今季限りとなっており、去就に注目が集まっている。同リーグのユヴェントスか