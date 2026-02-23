三連休最終日のきょう、山形県内の観光地も賑わいを見せています。 【写真を見る】この時期ならではの自然を蔵王温泉スキー場が国内外からの観光客でにぎわう客は去年の同時期の1.5倍！（山形） 山形市の蔵王温泉スキー場ではあいにくの天気ながら多くの観光客で賑わいをみせました。 藤井響樹アナウンサー「午前十時の地蔵山頂駅です。三連休は昨日と一昨日はよく晴れていたということですが、最終日