◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク−日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンがソフトバンクとの壮行試合に臨み、２安打零封負けを喫したが、収穫の多い壮行試合２連戦となった。第２戦は、サポートメンバーとして追加招集された篠原響投手（１９）が先発し、１イニングを無失点。異例の１９歳起用は、ＷＢＣで連覇を狙う侍投手陣に収穫をもたらした。今大会の先発は山本、菅野、菊