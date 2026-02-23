熊本市動植物園で生まれ育った人気者が3月、熊本を去ります。 【写真を見る】人気者のレッサーパンダ「杏香」あと1か月でお別れありがとう、いってらっしゃいで会いに来て！熊本市動植物園 「人気者」の周りには今日もたくさんの人が集まっていました。 つぶらな瞳に、フサフサの毛。メスのレッサーパンダ「杏香」（2歳）です。 2023年6月に、父・カボスと母・シンファの子として誕生し、熊本市動植物園がレ