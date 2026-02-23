ミサイル配備計画に抗議し、陸上自衛隊健軍駐屯地前で「人間の鎖」をつくる人たち＝23日午後、熊本市防衛省が陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市）に初の国産長射程ミサイルを配備する計画を巡り、反対する市民団体の呼びかけに応じた約1200人が23日、駐屯地前で手をつなぐ「人間の鎖」をつくった。「武力で平和はつくれない」などと声を上げ、計画中止や住民説明会開催を求めた。全国から30団体以上が集まった。「ミサイル反対」「