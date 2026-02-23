大阪プロレス２３日の大阪・大正大会で「大阪タッグフェスティバル２０２６」優勝決定戦が行われ、ＳＵＺＡＫＵ、ＴｉｉｉＤＡ組がＴＯＲＵ、大瀬良泰貴組を１９分３９秒の激闘の末に破り、優勝した。ラフファイトと反則攻撃で主導権を握ったＴＯＲＵ組は何度もあと一歩のところまでＳＵＺＡＫＵ組を追い詰める。しかし、土壇場でまさかのミスが…。ＴＯＲＵが捕まえたＴｉｉｉＤＡに大瀬良がパウダーを投げつけるも間一髪かわ