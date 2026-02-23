浜松オートのＳＧ「第３９回全日本選抜オートレース」は２３日、１２Ｒで優勝戦が行われ、青山周平（４１＝伊勢崎）が速攻を決め連覇を達成した。この大会は３回目、ＳＧは２０回目、通算１２６回目の優勝。昨年の賞金王が底力を発揮した。スタートで鋭い飛び出しを披露。１番車・黒川京介は必死で主導権を奪うが、青山は背後にピタリとつけ、２周３コーナーで差して先頭を奪う。あとは付け入るスキを与えず押し切った。「うれ