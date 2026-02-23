名古屋・熱田区の名鉄神宮前駅周辺は、おととし商業施設「あつたnagAya」がオープンし、新たな賑わいが生まれつつあるエリアです。ことし7月には「名古屋四季劇場」も名古屋駅近くから移転・オープン予定ですが、さらに新たな注目スポットが…。 【写真を見る】熱田神宮周辺に移転計画続々…“ReFa”で知られる美容機器メーカー『MTG』移転 ｢本社機能とともにいろいろな施設を｣ 名古屋 （前川智彦記者 2