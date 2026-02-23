Cygamesが展開するスマートフォン向けゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』が2026年2月24日にリリース5周年を迎える。これを記念し、新たなキービジュアルが公開された。今回のビジュアルでは、新登場となる「フォーエバーヤング」をはじめとするウマ娘たちが描かれている。新キービジュアルは2月24日より、ゲーム内および公式ポータルサイトで公開される。同日12時には、新育成シナリオ「Beyond Dreams 共に前へ、共に光を