メイクアップクリエイター・マリリンとDirect Techが手がけるコスメブランド『vim BEAUTY』から、新作UV下地「aqua charge UV essence」が2月19日（木）12:00に公式オンラインストアで発売。紫外線対策とスキンケアを両立する、みずみずしい使用感に注目です。 うるおい満ちる水艶UV下地 商品名は「aqua charge UV essence（アクア チャージ UV エッセンス）」、SPF50+ PA++++、内容量40g、価格1,760円（税込）。