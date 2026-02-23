プロ野球阪神タイガースの石井大智投手です。沖縄でのキャンプ中に左脚を痛め、「アキレス腱損傷」と診断されていましたが球団は21日、「左アキレス腱 断裂縫合術」の手術を無事に終えたと発表しました。秋田市出身の石井大智投手は今月11日、紅白戦で左脚を痛めWBC出場を辞退していました。21日、球団は石井投手が左アキレス腱断裂縫合術を無事に終え、20日に退院したと発表しました。全治までの期間は明らかにされていませ