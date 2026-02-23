中国共産党中央委員会の習近平総書記は2月23日、朝鮮の最高指導者である金正恩（キム・ジョンウン）氏に祝電を送り、金氏が朝鮮労働党の第9回代表大会で朝鮮労働党総書記に再選したことに祝意を示しました。習総書記は祝電で、「朝鮮労働党第8回党大会以来、金正恩総書記をはじめとする朝鮮労働党中央は、朝鮮人民を団結させながら奮闘へと導き、朝鮮の社会主義建設事業において新たな成果を絶えず収めてきた。金正恩同志が再び朝