バラバラな言葉の断片を組み合わせて、共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！答えにたどり着いた瞬間の、パズルがカチッとはまるような快感を楽しみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。しゅ□□すうの□□りゅ□□しんちょ□□ヒント：眠っているときや集中しているときに、頭の中で発生している電気信号といえば？答えを見る↓↓↓↓↓正解：うは正解は「うは」でした