【ハーグ共同】オランダで23日、昨年10月の下院選で第1党となった中道リベラル「民主66」のイェッテン党首（38）を首相とする3党連立の少数与党内閣が発足した。イェッテン氏は史上最年少で、同性愛を公言する初のオランダ首相。政権を担う民主66、中道右派の自由民主党（VVD）とキリスト教民主勢力（CDA）の3党は、下院（定数150）の合計議席数が66で、過半数に達していない。政権運営には他党との協力が不可欠で、イェッテン