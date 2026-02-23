２０１８年平昌五輪のスピードスケートで２冠を達成し、ミラノ・コルティナ五輪で解説者として中継に登場するなどした高木菜那さんが２３日、大量のスーツケース（５個）とともに帰国した。マネジャーによる公式ＳＮＳ（２３日付）では「いまはトランジット中なのですが、お腹すいたねぇ〜と話していたら、『あ、これあるよ！』と、また茎わかめが降臨しました！約３週間の渡航の帰国のタイミングまでストックされていた