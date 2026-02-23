名古屋の「名鉄百貨店」が2月28日、71年の歴史に幕を下ろすのを前に、店内の各店舗で行われている、売り尽くしセールが話題になっています。メンズ館地下1階の食料品コーナーにある「惣菜矢 矢場とん」では、みそかつでお馴染みの「矢場とん」の店舗とは違い、総菜だけを扱っているのが特徴です。串カツやどて煮など、矢場とんの定番商品が並んでいますが、“食べ納め”が迫っているのが、豚肉のミンチを