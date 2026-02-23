横綱・大の里の所属する二所ノ関部屋の新たな拠点が大阪に完成しました。場所中の力士たちを支える意匠を凝らした新たな宿舎を取材しました。先週、大阪府内で行われた二所ノ関部屋が使う新宿舎「アイベース大阪」のオープニングセレモニー。手がけたのは、二所ノ関親方とパートナーシップ契約を結び、九州場所、名古屋場所の宿舎も提供しているアイ工務店です。セレモニーの前日。土俵には、