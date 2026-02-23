◆オープン戦日本ハム５―２阪神（２３日・名護）日本ハムの新庄剛志監督が、先発し４回１安打無失点、６奪三振と快投した達孝太投手を絶賛した。達について聞かれた指揮官は「マウンドに立ってる姿は背番号１１に見えた。それぐらい素晴らしい。でもあんまりね、気にしてないです。安心して見てる方が強いんで。ちょっとぐらい打たれて欲しいと思いますけど、３点ぐらい取られて欲しいぐらい」。ダルビッシュ、大谷が背負っ