クリスマスマーケットの様子（2025年12月12日県立アリーナ周辺） 香川県は、2025年12月12日～25日に高松市のサンポートで開催した「KAGAWA Christmas Market 2025」の経済波及効果が約28億1600万円～33億4300万円と推計されると19日に発表しました。 このクリスマスマーケットは、夜型観光の目玉となる新たな冬のイベントを作ろうと県や高松市などで作る実行委員会が2025年に初めて