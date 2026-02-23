23日午後、愛知県常滑市の宿泊施設で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。消防と警察によりますと、23日正午過ぎ、常滑市千代ケ丘の宿泊施設「キットイン常滑」で火事があり、火はおよそ3時間後に消し止められました。この火事で、1階の管理人室として使われていた場所から、性別不明の1人の遺体が見つかりました。施設は現在営業を停止中で、他に逃げ遅れた人はいませんでした。現在、施設の管理者と連絡が