独Ｉｆｏ景況感指数は予想上回る上昇、現状・期待指数いずれも改善＝ロンドン為替 ２月独Ｉｆｏ景況感指数は88.6と前回87.6および予想88.3を上回った。現況指数86.7（前回85.7、予想86.2）、期待指数90.5（前回89.6、予想90.0）と、いずれも上昇する強い内容だった。 ただ、ユーロ買い反応はほとんどみられていない。 EUR/USD1.1812EUR/JPY182.66EUR/GBP0.8739