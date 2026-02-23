リンクをコピーする

ユーロ圏１０年債利回り格差仏５６、伊６０ｂｐ目立った変化みられず ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%） ドイツ2.737 フランス3.301（+56） イタリア3.34（+60） スペイン3.149（+41） オランダ2.803（+7） ギリシャ3.339（+60） ポルトガル3.082（+35） ベルギー3.242（+51） オーストリア3.037（+30） アイルラ